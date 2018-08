Koen brengt eerbetoon aan grootvader ALFONS DECLERCQ WAS EERSTE ROESELAARSE OORLOGSVRIJWILLIGER IN WO I CHARLOTTE DEGEZELLE

08 augustus 2018

02u31 0 Roeselare Koen Demuynck brengt op 11 en 17 augustus hulde aan zijn grootvader Alfons Declercq. Vier decennia na het overlijden van zijn opa puzzelde hij diens oorlogsverleden bijeen. Alfons was de eerste Roeselaarse oorlogsvrijwilliger in de Grote Oorlog. Koen brengt dat verhaal tijdens 'Roeselare vertelt' voor het publiek.

"Mijn grootvader en ik hadden een sterke band. Hij woonde naast mijn ouderlijke thuis, leerde me Roeselare kennen en Rodenbach drinken", vertelt Koen. "Als kind toonde hij me wel eens zijn 'tweede navel', een litteken van een van de schotwonden die hij opgelopen had in de Eerste Wereldoorlog. Maar hoe hij in het oorlogstumult was beland en hoe hij dit beleefd heeft, daar sprak hij nooit over. Nochtans was hij een begenadigd verteller."





Krantenartikel

Die vertelmicrobe gaf Alfons Declercq door aan zijn kleinzoon, die regelmatig plaatsneemt in de vertelstoel. Ook tijdens 'Roeselare vertelt', het geesteskind van cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). Op zaterdag 11 en vrijdag 17 augustus, telkens om 19.30 uur, zal Koen in de tuin van zijn ouderlijke thuis in de 's Gravenstraat 11 vertellen over Alfons' oorlogsverleden. "Op kerstmis 2013 kreeg ik van mijn moeder (Alfons' dochter, nvdr) een map met archiefmateriaal van mijn opa. Daarbij ook een krantenartikel uit 1964, waarin hij vertelde dat hij de eerste Roeselaarse oorlogsvrijwilliger was in de Groote Oorlog. Na een bezoek aan zijn broer, die opgeroepen was bij de algemene mobilisatie, wou hij er ook bij zijn. Toen dacht men nog dat de oorlog snel beklonken zou zijn. Twee dagen na zijn bezoek, op 4 augustus 1914, meldde hij zich als eerste oorlogsvrijwilliger aan in het Roeselaars stadhuis. Hij was amper 18."





Zwaargewond

Uit een interview uit 1970, afgenomen door studenten van de Gentse universiteit in het kader van een dialectonderzoek, kwam Koen nog meer te weten. "Mijn grootvader heeft welgeteld één dag aan het front gezeten. Op 3 november 1914 moest zijn compagnie vrijwilligers op verkenning in de buurt van Oud-Stuivekenskerke. Ze liepen er in een Duitse hinderlaag. 145 grenadiers kwamen om. Mijn grootvader raakte zwaargewond en werd naar Engeland overgebracht, waar hij de rest van de oorlog heeft gespendeerd."





Koen vertelde het verhaal de eerste keer voor zijn familie. "Ondertussen bracht ik het al tien keer, steeds met de woorden van mijn grootvader. Dat doet me iets. Het is een eerbetoon aan hem."





Wie een van beide vertelmomenten wil bijwonen, kan reserveren op www.roeselare.be.