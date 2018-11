Knip in Maria's Lindestraat uitgesteld MOBILITEITSSCHEPEN STOPT PLAN IN KOELKAST TOT DECEMBER CHARLOTTE DEGEZELLE

20 november 2018

02u26 0 Roeselare De knip in de Maria's Lindestraat wordt voorlopig niet uitgevoerd. Het onderwerp werd gisteren aangekaart op de gemeenteraad. "We zullen alle argumenten en suggesties van de buurt bekijken", zegt schepen Griet Coppé (CD&V). Toch zet ze vaart achter het plan. "De knip zal uiterlijk in december doorgevoerd worden."

Doorgaand verkeer in de Maria's Lindestraat zou normaliter sinds gisteren definitief tot het verleden behoord hebben. Het stadsbestuur plande de knip om de Kaasterwijk te beschermen tegen onnodige passanten. Maar vorige week rees hevig protest. Zo'n 150 buurtbewoners gaven een duidelijk signaal tegen de knip, met een open brief, een petitie en veel lawaai op sociale media. Bovendien waren ze gisteren met een stevige delegatie present op de gemeenteraad, waar N-VA de onderbreking op de agenda zette.





Te vroeg

"Om de knip nu uit te voeren zijn er nu nog te veel onduidelijkheden. Zo weten we nog niet wat de impact zal zijn van de nieuwe garage, de nieuwe wijk en de nieuwe winkels aan Sportline (R-Plaza nvdr.)", aldus raadslid Filip Manhaeve. "Nu al de knip doorvoeren zonder concrete cijfers en meetbare verkeersstromen is een ondoordachte beslissing. Wij vragen de knip op te schorten tot de ontwikkelingen in de buurt afgewerkt zijn en de verkeersstromen in kaart zijn gebracht. Dit om de buurt een oplossing op maat te bieden, die de buurt niet verdeelt."





Suggesties

Eerder op de dag was er al overleg tussen het stadsbestuur en de tegenstanders van de knip. "We hebben zeer goed geluisterd naar de bekommernissen van de bewoners", aldus mobiliteitsschepen Griet Coppé.





"Experten en het schepencollege zullen alle suggesties bekijken. Deze oefening kadert in een ruimer onderzoek over verkeersveiligheid en de verkeerscirculatie in Rumbeke. We koppelen sowieso terug naar de woordvoerder van de buurt."Maar de knip is niet definitief van de baan. "De knip komt er pas in december", gaat de schepen verder. Toch spreken de omwonenden over een constructief gesprek. Ze stellen een alternatieve knip voor in de Koestraat, ter hoogte van de net aangelegde rotonde.





"Niet dat die de ultieme oplossing zal zijn, maar wel de enige die te verantwoorden is als het over veiligheid gaat", aldus Bram Verfaillie.





"Door op die plek te knippen zal de volledige wijk gespaard worden van doorgaand verkeer en niet enkel de Kaasterstraat. We kregen ook de vraag of we in gesprek willen gaan met de bewoners van de Kaasterwijk die voor de knip zijn. Daar staan we zeker voor open. We geven de stad nu de tijd om alles te bekijken, maar blijven alert."