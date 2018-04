Knack Volley steunt De Mantel 05 april 2018

Knack Volley Roeselare organiseerde in februari een benefietmaaltijd naar aanleiding tegen VDK Gent. Dit in het kader van de 'One Team, One Family'-visie van Knack Volley Roeselare. Zo'n 300 personen schreven zich in en smulden hun buik rond ten voordele van Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw. Op het einde van de rit van een cheque van 3.595 euro overhandigd worden aan De Mantel.











(CDR)