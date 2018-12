Klokjes bij Dejonghe stoppen na 100 jaar met tikken Didier sluit uurwerkmakerij én eindigt meteen ook carrière als piloot Charlotte Degezelle

18 december 2018

12u21 0 Roeselare Na exact 100 jaar komt op 1 januari 2019 een einde aan de uurwerkmakerij van de familie Dejonghe. Didier Dejonghe (63), derde generatie, stopt ermee na 45 jaar ambacht. Gelijktijdig breit hij ook een einde aan zijn loopbaan als piloot, vlieginstructeur en vliegexaminator. “Ik heb al die jaren twee mooie stielen gecombineerd. Maar het is genoeg geweest”, aldus Didier.

In 2019 is het precies 100 jaar geleden dat het ambacht bij de familie Dejonghe startte. Jozef, grootvader van Didier, opende langs de Ardooisesteenweg een eigen zaak. “Hij was uurwerkmaker, opticien en goudsmid”, vertelt Didier. “Mijn vader, Jacques, trad in zijn voetsporen en opende in 1954 zijn eigen zaak in de Noordstraat. Zelf rolde in ik 1977 in de zaak. Mijn vader had hulp nodig. Ik koos er heel bewust voor om achter de schermen te werken. In die periode behaalde ik mijn diploma van uurwerkhersteller, maar de finesses van het vak leerde ik toch van mijn pa en mijn grootvader. Mijn opa was echt een krak in het herstellen van antieke klokken. Hij overleed in 1981 en ik kon zijn woning, de plek waar ik de stiel leerde, kopen. Ik startte er als zelfstandig uurwerkhersteller en werk tot nu zowel voor particulieren als winkels.”

Ik heb in mijn carrière 27.081 landingen gemaakt. Voortaan laat ik me vliegen in plaats van zelf te vliegen Didier Dejonghe

Vogels

Maar halfweg de jaren 80 zette de quartz-revolutie het uurwerkmakersvak op stelten. Didier wist tijdig in te grijpen en startte een tweede carrière. “Ik ben altijd gefascineerd geweest door vogels. In 1978 leerde ik vliegen. Tot halfweg de jaren 80 vloog ik enkel recreatief, maar toen bouwde ik die uit tot een volwaardige tweede job. Ik legde de nodige examens af voor professioneel piloot en specialiseerde me vervolgens als vlieginstructeur. Ik gaf zowel praktische als theoretische opleidingen aan vlieginstructeurs, recreatieve en beroepspiloten. De laatste 15 jaar was ik ook vliegexaminator, wat betekent dat ik onder meer de laatste examens afnam van piloten die een lijnpilootopleiding volgden. Dit steeds in combinatie met mijn uurwerkherstellingsdienst. Beide stielen zijn misschien heel verschillend, maar bij beide ben je wel passioneel met techniek bezig.”

Zilveren Palmen

Nu volgt het jaar van de grote ommekeer. Didier stopt met beide professionele bezigheden. “Ik wil op een hoogtepunt stoppen en kies er resoluut voor om me van beide carrières los te knippen. Ik heb van beide jobs genoten tot de laatste minuut. Mijn uurwerkmakersatelier gaat straks op de knip. Als kers op de taart kreeg ik voor de 42 jaar als ambachtsman recent nog de Zilveren Palmen der Kroonorde van de koning. Ook het vliegen roep ik een halt toe. Ik heb in m’n carrière 27.081 landingen gemaakt. Voortaan laat ik me vliegen in plaats van zelf te vliegen. Reizen. Dat wil ik de komende jaren absoluut gaan doen. Net zoals meer tijd doorbrengen met de kleinkinderen en me meer toeleggen op fotografie.”