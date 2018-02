Kloen Amuse: kleurrijk platform voor kinderanimatie 15 februari 2018

Kloen, de vzw die zich inzet voor onder meer de Ziekenhuisclowns, het Clownshuis, Bubble ID,... pakt uit met Kloen Amuse, een platform dat moet helpen om voor elk evenement of feest de passende attractie op kindermaat te vinden.





"Kloen Amuse, een afkorting van amusement, is zeker geen boekings- of evenementenkantoor", duidt Geert Deraeve, bezieler van Kloen. "Wij hebben binnen ons netwerk heel wat clowns, goochelaars, grimeuses... Wij bundelen nu al deze mensen in Kloen Amuse zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en bij overbevraging mekaar kunnen helpen. Kloen Amuse moet het kenniscentrum voor kinderanimatie worden. Concreet vervult Kloen Amuse enkel de promotie en contacten, data, logistieke afspraken, uitkoopsommen worden door de artiesten zelf geregeld maar allen staan wel een stukjevan hun gage af. Enkelen staan zelfs alles af. Die centen worden aangewend voor interventies bij langdurig zieke kindjes en voor de ondersteuning bij Kloenprojecten voor derden." Meer op www.kloen.be. (CDR)