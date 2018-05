Klimaatfestival in RSL Op Post 16 mei 2018

Stad Roeselare organiseert op 27 mei tussen 10 en 17 uur het gratis Klimaatfestival in RSL Op Post aan de Brugsesteenweg. Die dag wordt om 10.30 uur het klimaatplan voorgesteld. Dat is samen met Roeselarenaars geschreven en bevat allerlei acties voor een klimaatvriendelijk Roeselare. Tussen 12 en 17 uur kan je de Klimaatmarkt bezoeken met een foodtruck met duurzame voeding, leren hoe je 'mos-graffiti' maakt, kookdemonstraties bijwonen, een beroep doen op het repair café of de vélo-vestiaire,... Meer op www.klimaatswitch.be/klimaatfestival.





(CDR)