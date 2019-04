Klimaatdiscussie centraal op Plant- en tuindag van VABI CDR

02 april 2019

Op de campus van het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) in de Zuidstraat vindt op zaterdag 27 april de derde Plant- en tuindag plaats. Na de vorige succesvolle edities kunnen de bezoekers weer verschillende soorten planten en zaden voor de sier- en moestuin aankopen. Bovendien zijn heel wat organisaties, plantenkwekers en overheden uit de groensector vertegenwoordigd met een stand. Er zijn heel wat workshops en demo’s en voor de kinderen is er kinderanimatie. “De klimaatdiscussie is dit jaar de rode draad doorheen onze Plant- en tuindag”, vertelt Mien Dewaele. “Door het opwarmende klimaat is het aan te raden de teelt in de moestuin vroeger te beginnen. Zo ontsnap je aan schadelijke insectenplagen en ben de toenemende droogte te snel af. Door je eigen klimaatvriendelijke primeurgroenten te kweken, verminder je bovendien de ecologische voetafdruk van je eigen maaltijd. Inspiratie zullen de bezoekers vinden in onze pas aangelegde lentemoestuin met meer dan twintig gangbare en alternatieve primeurgroenten. Ook vernieuwende knolgroenten die je lang kunt bewaren zonder energieverbruik en droogtebestendige planten en heesters komen aan bod. Verder willen we de plantenrijkdom en de biodiversiteit in de tuin promoten. Privétuinen zijn belangrijk in de klimaatdiscussie, want ze beslaan in Vlaanderen acht procent van de oppervlakte, bijna zoveel als de elf procent aan bos. Een plantenrijke tuin kan heel wat nuttige fauna en flora herbergen en verbruikt veel CO2.”

De Plant- en tuindag is van 10 tot 17 uur gratis te bezoeken. Parkeren kan gratis op het domein van de school.