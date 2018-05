Kleuters nemen afscheid van hun 'tutjes' 24 mei 2018

Een tiental kleuters heeft afscheid genomen van hun fopspeentjes. De Gezinsraad organiseerde voor het derde jaar op rij een ritueeltje in de schaduw van de 'tutjesboom' in het Noordhof. Gefascineerd luisterden de kinderen eerst naar een verhaaltje over hoe de eekhoorntjes in de boom voortaan voor de fopspenen zouden zorgen, waarna ze samen met papa of mama bereidwillig de tutters aan de takken van de boom vastmaakten. Zo gaat de kleine Xeppe Naert (3) voortaan zonder fopspeen door het leven. "Hij staat volledig achter het idee", zegt mama Hanne.











(SVR)