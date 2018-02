Kleuters geven elkaar het jawoord 03 februari 2018

07u05 0 Roeselare Een oldtimer bus, pitteleers en sluiers, een liefdesfotoshoot, een ceremoniemeester en wedding planner en een regen van rijst. Gisterenochtend stapten 22 kleutertjes van SBS De Octopus in het huwelijksbootje met meer dan alles er op en er aan. Kostenplaatje van dit alles: 8.500 euro volledig gesponsord door bedrijven actief in de huwelijksbranche.

De mooiste dag van je leven kan nogal prijzig uitvallen. Maar voor 22 kleutertjes van SBS De Octopus, en vooral voor hun ouders, was die gisteren helemaal gratis. Dit dankzij evenementenplanner Perlafête. "SBS De Octopus nam ons onder de arm voor de organisatie", vertelt weddingplanner Astrid Schlese. "Ik was direct gewonnen voor het idee en ben gaan 'bedelen' bij m'n netwerk. Ik vond het belangrijk dat veel Roeselaarse bedrijven een duit in het zakje deden en zij waren wonderwel snel bereid om het kleuterhuwelijk in natura te sponsoren. Ik kreeg sluiers, pitteleers, ballonnen, een kapster diende zich aan,..." Roeselaars huwelijksfotograaf Maarten Devoldere fotografeerde het volledig gebeuren gratis. "Niet evident, maar ik doe het voor de kinderen", zegt hij. Paul Rommelaere van Ceremonie Roger in Meulebeke stelde zijn oldtimer bus ter beschikking. "We leven in een wereld waarin iedereen graag z'n zakken vult", zegt hij. "Ik doe dan ook graag iets terug om de kinderen gelukkig te maken."





Liefdesbandjes

De kleutertjes werden op het stadhuis in de echt verbonden door schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). Nadat ze beloofden de ander blij te maken als die boos is, elkaar te troosten als ze triest zijn, samen te spelen en leren, zeiden alle 11 koppeltjes volmondig ja waarna ze liefdesbandjes uitwisselden. Na een feestmaal met spaghetti op het menu, ging het feest in de namiddag verder op school met een liefdesfotoshoot, taart en natuurlijk een dansfeest inclusief openingsdans. (CDR)