Kleurwedstrijd in kader van De Batjes 14 juni 2018

02u39 0

De Batjes komen er terug aan. Ook Zeppe & Zikki zijn terug van de partij. Kinderen kunnen de de Zeppe & Zikki tekening die te downloaden is van www.roeselare.be inkleuren, deze meebrengen naar de Zeppe & Zikki stand tijdens de Batjes en in ruil leuk geschenkje krijgen. Wil jij daarnaast ook kans maken op de leuke handpoppen van Zeppe & Zikki? Vul dan het formulier bij de tekening in. (CDR)