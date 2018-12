Kleine kettingbotsing zorgt voor hinder op de Rijksweg VHS

18 december 2018

18u25 0

Een kettingbotsing in de staart van een file op de Rijksweg in Roeselare, heeft dinsdagmorgen in de omgeving van het kruispunt met de Diksmuidsesteenweg voor flink wat verkeershinder gezorgd. Dat gebeurde rond kwart na acht, in volle ochtendspits dus. Een automobilist was er verrast door een voorligger die stil stond in de staart van een file. De man kon nog net op tijd remmen maar werd prompt aangetikt door Liesbeth G. (32) uit Roeselare die met haar kleine bestelwagen niet tijdig kon stoppen. De aangereden wagen kreeg een duw en belandde tegen de stilstaande voorligger. Niemand raakte gewond, maar Liesbeth G. drong er op aan dat haar inzittend zoontje van elf maanden toch naar het ziekenhuis zou gebracht worden voor een check-up. De andere automobilisten, Tom D. (35) uit Roeselare en Rudy D. (44) uit Beersel, bleven ongedeerd.