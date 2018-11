Klein Seminarie verkoopt wijn ten voordele van Lievensmissie 28 november 2018

De Lievensmissie in India en haar lokale bevolking kunnen blijven rekenen op het engagement van het Klein Seminarie. In december 2017 trokken 24 leerlingen en 4 begeleiders voor de zevende keer op inleefreis naar de Lievensmissie in Ranchi. Nu verkoopt de school wijn om vijf lokale onderwijsprojecten blijvend te ondersteunen. Meer info en bestellen via http://www.kleinseminarie.be/Pages/wijnactie.aspx.





(CDR)