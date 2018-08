Kledingmerken Four Roses en Bronson openen eerste winkel in Delaerestraat 11 augustus 2018

02u26 0

De allereerste brandstore van de Belgische kledingmerken Four Roses en Bronson heeft de deuren geopend in de Delaerestraat in Roeselare.Sinds drie jaar zijn beide merken overgenomen door Lien De Vroe en Miguel Uytterhaegen uit Aalst, een koppel, zowel op zakelijk als op privévlak. Lien ontfermt zich over de creatieve kant en Miguel regelt de zakelijke kant van het modeverhaal. Elk stuk dat je in de winkel vindt, wordt eerst door hen gedragen om te kijken of de pasvorm volledig naar wens is en ook meerdere wasbeurten doorstaat. Is dat niet het geval, dan haalt het kledingstuk de collectie niet. Het koppel koos Roeselare als locatie voor hun eerste winkel omdat het een gezellige winkelstad is met veel kledijwinkels. (CDR)