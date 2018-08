Klassen De Hagewinde opgefrist 29 augustus 2018

De zomervakantie is nuttig besteed in Buitengewoon Basisonderwijs (BuBao) De Hagewinde in Roeselare. Er werden elektriciteitswerken uitgevoerd, waarbij alle klassen 15 datapunten en 30 stopcontacten kregen. Het team schilderde vijf klassen en tussen twee klassen werd ook een opening gemaakt voor de 'teamteaching werking'. (CDR)