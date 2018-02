Klanten krijgen cadeautjes tijdens werken LOKAALMARKT LIJDT ONDER HERAANLEG SINT-AMANDSPLEIN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u31 0 Roeselare De Lokaalmarkt in de Sint-Amandskerk lijdt onder de omvorming van het de Coninckplein van parking tot groene oase. De kerk ligt te midden de werfzone en is daardoor moeilijk bereikbaar, waardoor de klanten het wat laten afweten. De organisatoren lanceren een spaaractie in de hoop hiermee opnieuw meer volk te lokken.

Sinds 1 februari is parkeren op het de Coninckplein, in de volksmond het Sint-Amands-plein, verleden tijd. De kasseien zijn er al uit en het plein wordt een groene ontmoetingsplek. Doordat alleen het plein zelf wordt aangepakt, blijven de woningen en winkels tijdens de werken bereikbaar. Enkel de straat aan de kant van de Sint-Amandskerk is volledig opgebroken. Maar laat dit net de plek zijn waar de Lokaalmarkt elke vrijdag plaatsvindt.





De ontwijde kerk is momenteel enkel bereikbaar via de de Sint-Amandsstraat. Daar ligt een pad van metalen platen. Komende van de H. Consciencestraat moet je door de aarde ploeteren en een betonnen bouwelement omzeilen. Die beperkte bereikbaarheid schrikt de klanten af.





Minder producten

"Vorige week hadden we de slechtste markt ooit. Tussen 15 en 16 uur zagen we geen vijf man", vertelt standhouder Piet Vandermersch, van de Ledegemse hoeveslagerij Wit-Blauw Vleesbedrijf. "Het slechte weer zat er toen ook wel voor iets tussen, maar ik ben er toch van overtuigd dat men het plein beter in fases had aangepakt. Ook voor ons als standhouder is het niet evident om onze koopwaar te lossen, maar dat nemen we er wel bij. Het is voor de klanten dat het ideaal moet zijn. Ik hoop dan ook dat er nog wat extra inspanningen komen om te benadrukken dat de Lokaalmarkt bereikbaar en open is." Ook Greet Scheirlynck van Zuivelhoeve Dendauw in Sint-Eloois-Winkel merkt dat ze minder klanten ziet door de werken. "Ik ben voorbereid en heb minder producten gemaakt. Alles is vers en overschot is vervelend", zegt ze. "Het is vooral stom dat de markt maar langs één kant bereikbaar is. Verschillende, vooral oudere klanten die minder vlot te been zijn, spraken me al aan dat ze nu een fikse omweg via de Kleine Bassinstraat moeten maken. Het wordt een moeilijk jaar voor ons. Maandag start ook de heraanleg van de Rollegem-Kapelsestraat waardoor we ook thuis amper bereikbaar zullen zijn."





Gratis producten

De Lokaalmarkt tijdelijk sluiten tijdens de werken was nooit aan de orde. De organisatoren proberen het ongemak zo positief mogelijk te benaderen. "Het is niet proper en we kunnen de klanten niet met een rode loper ontvangen, maar wat telt is dat we altijd via één kant bereikbaar zijn", reageert marktverantwoordelijke Melanie Vanstaen. "Maar we moeten inderdaad een antwoord bieden op de situatie en zijn gestart met een stempelactie. Wie ons bezoekt, krijgt tot eind april een stempel waarmee je zes producten, gaande van een shoppingtas tot een pot mayonaise, gratis kan krijgen. We beseffen dat we hiermee wellicht geen extra volk zullen lokken, maar we willen op z'n minst de mensen die, ondanks de werken, toch komen belonen."