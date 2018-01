Kipwagen knalt tegen constructie 23 januari 2018

Een vrachtwagen met een halfopen kipwagen is maandagochtend rond half zeven langs de Kaaistraat in Roeselare tegen het transportsysteem over de straat van Voeders Debaillie geknald. Via het systeem met transportband konden grondstoffen van aangemeerde schepen naar een silo worden gebracht. Door de aanrijding liep de constructie zware schade op. De weg werd volledig afgesloten en de brandweer kwam ter plaatse om de installatie te stutten. Uiteindelijk werd beslist om alles af te breken. Het transporteren van de grondstoffen naar de silo zal nu noodgedwongen met een kraan en vrachtwagen moeten gebeuren. Een nieuw transportsysteem bouwen neemt immers al gauw enkele maanden in beslag. (LSI/CDR)