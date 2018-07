Kindje geklemd tussen spijlen van bedje 03 juli 2018

De brandweer rukte gisterenvoormiddag rond 11 uur uit naar de Wagenstraat, op de Zilverberg in Rumbeke. Daar was een kindje vastgeraakt met een arm of een been, tussen de spijlen van een bedje. Omdat niemand erin slaagde het kindje te bevrijden, werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Die klaarde de klus in een handomdraai. Het kindje kwam er met de schrik van af en hoefde niet naar het ziekenhuis.





(VHS)