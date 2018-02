Kinderopvang entertaint senioren, senioren entertainen kinderen DIGITAAL INSPIRATIEPLATFORM IDEEZ BIEDT WIN-WINSITUATIE CHARLOTTE DEGEZELLE

13 februari 2018

02u49 0 Roeselare Kinderen kunnen heel wat opsteken van ouderen, terwijl senioren veelal openbloeien als er jong geweld in de buurt is. Vanuit die gedachte ontwikkelde Zorgbedrijf Roeselare het digitale inspiratieplatform Ideez dat begeleiders van Kinderopvang KIDZ ideeën aanreikt voor activiteiten waar ook de bewoners van de rusthuizen en de bezoekers van de dienstencentra wel bij varen, maar ook omgekeerd.

Het is krokusvakantie en ook bij KIDZ, de voorschoolse en buitenschoolse Kinderopvang van het Zorgbedrijf, betekent dit alle hens aan dek. Al gaat het er tegenwoordig net iets anders aan toe dan vroeger. In plaats van te kijken welk spelletje er vandaag gespeeld wordt, kijken zij naar een digitale kalender waarop staat wie ze vandaag kunnen verrassen met een kaartje of knutselwerk. Zorgbedrijf Roeselare lanceert namelijk een uniek platform dat kinderbegeleiders inspireert vanuit het eigen netwerk met concrete activiteiten om anderen te helpen: van beterschapskaartjes voor een oudere die net geopereerd is, over een toneeltje om iemand een hart onder de riem te steken tot een taart voor de 90ste verjaardag van een bewoonster van een rusthuis. Zo is spelen in de vakantie niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook voor de ouderen in Roeselare.





'Ideez', de naam van het inspiratieplatform, kwam tot stand na workshops met medewerkers van het Zorgbedrijf die als onthaalouder of kinderverzorgster werkzaam zijn. "De vraag om inspiratie voor leuke activiteiten kwam vaak terug", zegt Katya Hoorelbeke van het Zorgbedrijf. "Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe ideeën of diensten die het leven van mensen beter kunnen maken. Het werkt in beide richtingen. Bewoners van het woonzorgcentrum of klanten van een dienstencentrum kunnen bijvoorbeeld suggesties vinden om kinderen uit onze kinderopvang te helpen. Een verhaaltje voorlezen aan peuters en kleuters bijvoorbeeld."





"De inspiratiekalender is er niet enkel voor de vakanties, maar kan permanent benut worden", vult projectmedewerker zorg Niki Corveleijn aan. "Hij bevat zowel terugkerende als ad hoc activiteiten."





Verrassingsfeestje

Dankzij Ideez verraste een groep kinderen gisteren enkele bewoners en cliënten van rusthuis en dagverzorgingscentrum Sint-Henricus die deze maand hun verjaardag vierden. Ze bezorgden de jarigen kaartjes en kroontjes en deden een dansje op de tonen van K3's 'disco oma'. Het initiatief valt bij zowel jong als oud in de smaak.





'Piekezot jagen'

"Ik ben hier echt door gecharmeerd", reageert Roger Depoortere die op 23 februari 77 wordt. "Het is tof dat al dit jong geweld hier over de vloer komt en aan ons denkt. Ik kom vooral naar het dagverzorgingscentrum om te kaarten met m'n vrienden, maar misschien kan ik de kinderen dit wel leren. Ze zijn nog wat jong, maar 'piekezot jagen' moet al lukken."





Ella Vandevyvere (8) was degene die Roger een kroontje gaf. Ook zij is lovend over de nieuwe aanpak van KIDZ. "Ik heb er precies een grote groep opa's en oma's bij", lacht zij.