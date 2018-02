Kinderen Vrije Centrumschool bedenken toekomstplan voor de Wortelstraat 03 februari 2018

Hoe gebruiken en beleven we trage wegen vandaag? Wat zijn onze noden en wensen voor de toekomst? Over die vragen bogen de leerlingen van het vierde leerjaar van de Vrije Centrumschool zich de voorbije maanden in het kader van het pilootproject 'Gangmakers en Koplopers'.





De kinderen verkenden de kleine straatjes en steegjes waar geen auto's en bromfietsen welkom zijn en dachten na wat goed is en beter kan. Gisterenmiddag namen ze mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) op sleeptouw en vertelden haar wat er beter kan in de Wortelstraat, een trage weg pal in het hart van de stad die binnenkort er volledig anders uit zal zien doordat het RTT-gebouw straks verdwijnt voor een nieuwbouwproject.





"We willen in de Wortelstraat graag een groot speelplein met een klimrek en een plaats om gymnastiek te doen", aldus de kinderen. "We wensen meer vuilbakken, meer plaats om te spelen in het gras, een iets bredere weg om te fietsen en graag ook zitbanken. Ook veel bomen, met erin een boomhut, minder afval en kaka op straat en wat meer kleur zodat de straat minder saai is, zou fijn zijn." (CDR)