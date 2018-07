Kinderen ravotten in het groen 05 juli 2018

"We willen de natuur terug in de stad brengen en bovendien maken kinderen zich vandaag veel te weinig vuil", oordeelt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a). Daarom lanceert Stad Roeselare in samenwerking met Wildebras deze zomer het concept Wild Spelen met de Stad. Kinderen uit de buurt van de Ange Angili-straat kregen gisterenochtend de primeur. Op het pleintje in de straat werd heel wat bouwmateriaal voorzien en gingen de kinderen aan de slag om een eigen clubhuis te bouwen. In de namiddag bouwden ze kampen, knutselden ze hun eigen speelplein, leerden ze mikken en schieten en maakten ze een knikkerbaan. Ook in de Pater Pirestraat werd er volop buiten geravot. Daar werden tipi's en een kampenzone opgetrokken. (CDR)