Kinderen leren bij over dementie met verteltas 16 maart 2018

Vlaanderen telt 122.000 personen met dementie. Tegen 2060 zou dit aantal oplopen tot 260.000.





"Het is dan ook belangrijk dat kinderen weten wat dementie is en er leren mee omgaan. Vroeg of laat zullen ze met de ziekte geconfronteerd worden", weet Bart Wenes, voorzitter van Zorgbedrijf Roeselare. Om dit thema bespreekbaar te maken ontwikkelde KIDZ, de kinderopvang van het Zorgbedrijf, de verteltas dementie. "Het is een laagdrempelig pakket voor kinderen van het lager", weet Barbara De Poorter, directeur van KIDZ. "Het is de bedoeling dat kinderen via de tas op een speelse manier kennismaken met dementie." De tas werd ontwikkeld in samenspraak met Ter Berken, het rusthuis specifiek voor personen met dementie. "Rode draad is het figuurtje Joop de zakdoekknoop",weet rusthuisdirecteur Marian Claeys. "De tas bevat spelletjes, een voorleesboek, veel gestelde vragen,... Het is ook de bedoeling dat de kinderen spelletjes meenemen naar huis." Dementie is een belangrijk thema voor Zorgbedrijf Roeselare. Momenteel wordt bekeken of het mogelijk is om binnen rusthuis De Waterdam een dagverzorgingscentrum voor personen met jongdementie te realiseren. (CDR)