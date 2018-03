Kinderen genieten van carnaval ondanks stoet in de regen SAM VANACKER

05 maart 2018

Het 34ste Rodenbachcarnaval in Roeselare, met op zaterdag het kindercarnaval boordevol knutselactiviteiten in de tent en op zondag de stoet, had zondag heel wat te lijden onder de aanhoudende motregen. 36 knotsgekke carnavalsgroepen gaven nochtans het beste van zichzelf. Hoogtepunt was het Noord-Koreaanse leger, inclusief Trump op een uit de kluiten gewassen raket. Voor wie er niet bij kon zijn, zijn hier wat extra foto's.