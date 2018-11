Kinderen ervaren hoe zwaar job van afvalophaler is 21 november 2018

02u22 0 Roeselare Week van de Afvalophaler deze week en daarom trekt afvalintercommunale Mirom van school naar school om kinderen te sensibiliseren over de job van de afvalophalers en de parkwachters.

Begin deze week doken ze op in De Plataan waar het vijfde leerjaar onderworpen werd aan enkele praktische proeven.





Ze ondervonden aan den lijve dat de job van afvalophaler niet voor watjes is. "Afvalophalers heffen dagelijks zo'n 1.000 zakken van gemiddeld 10 kilo", weet Goedele Osaer van Mirom. "Dagelijks heffen ze twee olifanten op en lopen ze tot 20 kilometer achter de vuilniswagen. We hopen via deze proeven de kinderen te sensibileren over het beroep en over het juist sorteren." Als afsluiter bedankten de kinderen de afvalophalers die wekelijks voorbijrijden in de Meersstraat.





Foto Couvreur (CDR)