Kinderen bouwen nestkastjes 11 juli 2018

Zaag- en timmerplezier gisteren in het Kerselaargoed in de Schierveldestraat. Kinderen gingen er onder begeleiding van Speelbomen, een bedrijfje uit Heule, aan de slag om nestkastjes te bouwen. Die zullen opgehangen worden in de bomen van het parkje aan het Kerselaargoed zodat de vogels er een warme thuis vinden.





Het Kerselaargoed is een van de vier groene plekjes, naast de site Dumont-Wyckhuyze in de Koornstraat, het stukje groen in de Vijverstraat en het pleintje in de Pater Pirestraat, die deze zomer nog speelser en leuker worden gemaakt. Zo zijn er al speelbomen en kampstruiken aangeplant.





(CDR)