Kinderdagverblijf verhuist mee met AZ Delta DE SPEELBERG KRIJGT NIEUWBOUW OP ZIEKENHUISCAMPUS CHARLOTTE DEGEZELLE

25 augustus 2018

02u36 0 Roeselare In het kielzog van AZ Delta verhuist kinderdagverblijf De Speelberg volgend jaar van de Rijselstraat naar de Deltalaan. Op de nieuwe ziekenhuiscampus start eind dit jaar de bouw van een nieuwe opvang voor 36 kinderen tot 3 jaar. Net zoals nu al het geval is, is twee derde van de opvangplaatsen bedoeld voor de kroost van het ziekenhuispersoneel.

In het najaar van 2019 wordt een definitief punt gezet achter de campussen Wilgenstraat en Westlaan van AZ Delta. Beide sites worden ingeruild voor de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke. Gelijktijdig verlaat ook De Speelberg de Rijselstraat. Het kinderdagverblijf opende begin 2011 de deuren in de voormalige winkel en loods van koffiemaalderij Soubry. Dit gebeurde op vraag van de directie van het toenmalige H. Hartziekenhuis, dat ervaarde dat het personeel - onder meer door de niet altijd even evidente werkuren - het bijzonder moeilijk had om opvang te vinden voor de kinderen. "Toen was er al sprake van de nieuwbouwcampus en werd ook afgesproken dat wij op termijn mee zouden verhuizen richting Rumbeke", vertelt Martine Vandeweghe, directeur van vzw De Speelberg. "Ondertussen hebben we onze bouwvergunning binnen, zekerheid over subsidies en de aanbesteding is lopende. Eind dit jaar starten de werken en het is de bedoeling dat we nieuwbouw gelijktijdig met AZ Delta in gebruik kunnen nemen."





Het nieuwe kinderdagverblijf komt in de verste hoek van het terrein van AZ Delta, achter de laatste huizen van de afgesloten Sint-Martinusstraat en met zicht op de personeelsparking van het ziekenhuis. "Het is een ontwerp van architectenbureau B2Ai en sluit naadloos aan bij de moderne architectuur van het ziekenhuis", duidt Martine. "Qua indeling wordt het gebouw een kopie van ons Kortrijks kinderdagverblijf, dat al bewees praktisch en efficiënt te zijn. De grond waarop we bouwen, krijgen we in erfpacht, de nieuwbouw bekostigen we zelf." Het gebouw wordt groot genoeg om maximaal 44 kindjes op te vangen. "Maar we starten met onze huidige capaciteit van 36. Bovendien zullen we net zoals nu zowel kinderen van het ziekenhuispersoneel als kinderen zonder link met het ziekenhuis opvangen. De verdeling is twee derde en één derde."





Vakantiewerking

"Nieuw wordt wel de vakantiewerking voor kleuters, iets waar in Roeselare wel nood aan is aangezien die kleintjes vaak uit de boot vallen. Daarnaast willen we eind dit jaar ook graag een aanvraag indienen voor occasionele opvang. Op die manier zouden we kindjes, van wie ouders plots opgenomen worden in het ziekenhuis en voor wie niet direct opvang te regelen valt, ook een plekje kunnen geven." Wat er zal gebeuren met het pand in de Rijselstraat, dat eigendom is van het ziekenhuis, is nog onduidelijk. Meer informatie op www.despeelbergvzw.be.