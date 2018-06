Kimia als enige Belgische geselecteerd voor prestigieuze zomercursus in VS 20 juni 2018

02u42 0 Roeselare De 16-jarige Kimia Anousheh, 5e jaars Grieks-Latijn aan het Klein Seminarie, is als enige Belgische door de Amerikaanse ambassade geselecteerd voor het prestigieuze Benjamin Franklin Transatlantic Fellows (BFTF) zomerinstituut voor jongeren.

Deze zomercursus duurt vier weken, van 30 juni tot 28 juli, en vindt plaats aan de Wake Forest University in Winston-Salem, North Carolina. "Meneer Vandevelde (Filip, leerkracht Engels n.v.d.r.) vertelde ons in de les over de zomercursus. Als taak moesten we een motivatiefilmpje maken alsof we ons wilden aanmelden", vertelt Kimia.





Andere nationaliteiten

"BFTF sprak me sowieso wel aan omwille van verschillende factoren: de kennismaking met de Amerikaanse cultuur, het samenzijn met heel wat andere nationaliteiten en de onderwerpen als politiek en diplomatie. Daarom besliste ik m'n filmpje ook effectief in te sturen."





Kimia was een van de zeven Belgische jongeren die op gesprek mochten bij een jury. "Dat ging best goed en ik had me ook goed voorbereid, maar ik verwachtte niet dat ik geselecteerd zou worden. Toen ik het nieuws te horen kreeg dat ik straks naar de VS mag, geloofde ik het dan ook eerst niet."





Eerst nog examens

"Het is echt overweldigend en spannend tegelijk. Nu moet ik eerst nog m'n examens doorworstelen en dan kan ik m'n bagage beginnen in te pakken." Meer op bftf.org.





(CDR)





