Kilometerslang mazoutspoor tussen Zilverberg

en Beitem LSI

28 februari 2019

18u20

Bron: LSI 0

Tussen de gehuchten Zilverberg en Beitem in Roeselare is donderdagavond een kilometerslang mazoutspoor op het wegdek vastgesteld. De brandweer van de zone Midwest is met detergent en tankwagens met water aan de slag om het wegdek te reinigen. Dat gebeurt tussen de Hazegoedweg en de Ieperseweg, over een afstand van ruim vier kilometer. Een groot deel van het spoor strekt zich uit langs de Meensesteenweg, de weg tussen Roeselare en Menen. De reinigingswerken brachten verkeershinder met zich mee tijdens de avondspits. Wie verantwoordelijk is voor het mazoutspoor, is voorlopig onduidelijk.