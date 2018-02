Kijk oma, zo moet je Snapchatten! 21 februari 2018

02u42 0 Roeselare Niet de leerkrachten maar de leerlingen waren aan zet gisteren in de secundaire Freinetschool De Bonte Specht Kwadraat in de Honzebroekstraat. Ze gaven bovendien geen les aan leeftijdsgenoten maar aan hun grootouders. Het onderwerp: Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram en Pinterest of sociale media.

Een logisch onderwerp, want de jeugd van tegenwoordig is ronduit verslingerd aan hun gsm.





"De leerlingen willen hun grootouders laten proeven van de wondere wereld van de sociale media en hen helpen om er ook de vruchten van te plukken. Onderzoek heeft immers aangetoond dat het voor die leeftijdsklasse interessant is om sociale contacten te onderhouden via sociale media", duidt Bieke Casteleyn.





Fake news

"Ze werken al een tijdje rond mediawijsheid, het gevaar van fake news en de voor- en nadelen van het alom tegenwoordige gebruik van de smartphone. Ze geven nu hun kennis door aan hun grootouders door een voorstelling en bijhorende workshop te geven over het gebruik van enkele apps."





Voor geïnteresseerde ouders en leerlingen uit het zesde leerjaar voorziet de school nog twee infoavonden: op 23 maart en op 27 april, telkens om 18 uur.





(CDR)