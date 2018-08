Kijk, een tweedekker zoals tijdens WOI 20 augustus 2018



Het gratis evenement Vliegeniers tijdens WOI, aan het kasteel van Rumbeke, heeft afgelopen weekend veel liefhebbers gelokt. Zowel op zaterdag als op zondag kwamen bezoekers er zich massaal vergapen aan de vliegtuigen, op de grond en in de lucht. Ook de lichtshow van Alexander Stragier - die eerder ook al een fel gesmaakte projectie op het stadhuis deed - was een schot in de roos en stond volledig in het teken van de heldhaftige vliegeniers.





Op de grond prijkten het hele weekend acht werkende vliegtuigmodellen die op een derde van ware grootte werden nagebouwd. Terwijl bezoekers die staaltjes techniek bewonderden, vloog er om het uur een tweedekker over hun hoofden. Absoluut hoogtepunt zondagavond was het gesimuleerde luchtduel, ook wel een dogfight genoemd, tussen twee vliegtuigen boven Sterrebos.





Het vijandige rode vliegtuig viel het voormalige vliegveld aan in de Bergstraat, terwijl het blauwe geallieerde toestel de verdeding op zich nam.





(SVR)