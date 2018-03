Kettingbotsing met zeven auto's 27 maart 2018

Een kettingbotsing met zeven auto's op de E403 gisterenmorgen om 8 uur ter hoogte van Roeselare-Beveren veroorzaakte heel wat verkeersellende. De kettingbotsing deed zich voor in de richting van Kortrijk net tijdens het spitsuur. In totaal reden zeven auto's op elkaar op de linkerrijstrook. Vijf auto's moesten getakeld worden. Niemand raakte gewond in de kettingbotsing. Het ongeval veroorzaakte wel een enorm lange file en in de staart daarvan gebeurde nog een tweede ongeval in Lichtervelde. Daar raakten drie auto's betrokken, ook daar vielen geen gewonden. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde aan om de E403 in Roeselare te vermijden en om te rijden via de E40. Op een bepaald moment stond er file tot in Ruddervoorde. Iets na negen uur was de E403 opnieuw vrijgemaakt. (AHK)