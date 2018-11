Kersvers Cultureel Ambassadeur maakt documentaire The Epitaph 15 november 2018

02u28 0 Roeselare Van Floris Caes z'n avontuur wordt ook een documentaire gemaakt door Justine Cappelle en Jordan Vanschel. En net die Justine Cappelle (23) mag zich sinds deze week Cultureel Ambassadeur voor Roeselare 2018-2020 noemen.

Ondanks haar prille leeftijd liet zij al meermaals van zich spreken als kunstvideo- en documentairemaakster. Zo won ze met Maregrave een Ensor voor beste cinematografie voor een kortfilm op het filmfestival van Oostende en de Grand Prix op het filmfestival in Georgië. Samen met de titel van Cultureel Ambassadeur krijgt Justine ook een subsidie voor de productie van The Epitaph. "Dit is een goed moment. Het geeft me wat zekerheid", reageert Justine. "Na mijn studies heb ik ervoor gekozen om voluit voor m'n films te gaan, maar dat is niet evident. De centen zal ik benutten voor de montage van The Epitaph en de audiopostproductie." De documentaire wordt meer dan enkel een weergave hoe Floris Caes The Epitaph bovenop de piramide krijgt, maar zal ook de artistieke tweestrijd tonen van Floris die Boccanegra z'n dromen najaagt en zonder compromissen op zoek is naar een erkenning als kunstenaar. (CDR)