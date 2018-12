Kerstslee toont Roeselare vanuit de lucht CDR

Radio 2 zakte vandaag af naar het Roeselaarse Stationsplein. Lars De Groote maakte er live radio en alle passanten konden stemmen op hun favoriete klassieker voor de 1.000 klassiekers, de eindejaarslijst die ze uitzenden van 26 tot en met 31 december. Wie een stem uitbracht, maakte kans een zitje in de Santa in the Sky ofte de slee van de kerstman die garant staat voor een prachtig zicht over de stad. Eén van de gelukkigen was Ignace Defever die stemde voor Barry White met You’re the First, the Last, My Everything. “Dit smaakt naar meer”, reageert hij na z’n ritje met de slee. “Alleen jammer dat de stevige wind wat roet in het eten strooit waardoor we geen 40 maar slechts 20 meter de hoogte ingingen. Maar toch hadden we nog een prachtzicht op het vernieuwde station en het Stationsplein dat perfect is voor evenementen als dit.”