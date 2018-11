Kerstshoppen in leegstaande Quick HAMBURGERRESTAURANT OMGEVORMD TOT EINDEJAARSMARKT CHARLOTTE DEGEZELLE

27 november 2018

02u28 0 Roeselare De voormalige Quick aan het Stationsplein zal in december dienst doen als kerstmarkt met allerlei cadeau-artikelen, een tearoom en een speelplek voor de kinderen. Het initiatief komt van Saskia Buyse, gezicht van pop-upspeeldorp Burapark in Gits, die hiermee een lacune in de Roeselaarse eindejaarsfeesten wil invullen.

Elk worden sociale media in het najaar overspoeld door commentaren van Roeselarenaars die willen dat de kerstmarkt op de Grote Markt meer is dan alleen maar wat eet- en drankkraampjes. Saskia Buyse komt daarom op de proppen met een alternatief aan het Stationsplein. "Als hobby maak ik gepersonaliseerde zeepjes", vertelt ze. "Ik ben al een tijdje op zoek naar een verkooppunt, maar alles is te duur of te ver. Zo groeide het idee om via Roeselare Bloeit (een initiatief van de stad waarbij starters voordelig een pop-up kunnen starten, nvdr) een pand te huren. Ik had eerst enkele leegstaande winkels in Galerij De Meester en op De Munt op het oog, maar uiteindelijk ben ik in de leegstaande Quick aan het Stationsplein verzeild geraakt. Het is een goeie locatie met veel passage en goedkope parking vlakbij. Bovendien is er veel kerstsfeer dankzij Radio 2 en hun Santa in the Sky, een kerstslede die in de hoogte wordt gehesen. Maar zo'n groot pand voor mij alleen was ook te veel van het goede en zo groeide het idee om een indoor kerstmarkt te organiseren."





Deelnemers gezocht

In het vroegere hamburgerrestaurant is ruimte voor zestien standen. "Ik ben nog op zoek naar andere mensen of verenigingen om de kerstmarkt aan te vullen", gaat Saskia verder. "Ik mik hierbij op mensen die - al dan niet zelfgemaakte - cadeau-artikelen verkopen. Zo heb ik bijvoorbeeld al geïnteresseerden die gepersonaliseerde kerstballen en kerststukjes maken. Het is de bedoeling dat de kerstmarkt in december elke woensdagnamiddag, zaterdag en zondag open is tijdens de openingsuren van de winkels. In de kerstvakantie zijn we doorlopend open. Standhouders moeten niet de hele periode aanwezig zijn."





Speeldorp

Naast kraampjes zal Saskia er ook een tearoom uitbaten. "Zonder sterke drank, maar wel met roze chocolademelk en 'bubble waffles' (iets tussen poffertjes en wafels, nvdr). Voor de kinderen gaan we ook een speelhoekje installeren", besluit Saskia. Voor dat laatste heeft ze ervaring genoeg, want de voorbije twee zomers bracht ze het nodige speelplezier naar Gits via haar pop-upspeeldorp Burapark. "Dat komt in de zomer van 2019 zeker terug. Maar ik ben ondertussen ook op zoek naar een vaste locatie voor een in- en outdoor speeldorp."





Mensen die geïnteresseerd zijn in een standje op de kerstmarkt of een locatie kennen voor haar speeldorp kunnen contact opnemen via info@burapark.be. Meer info op theperfectgiftroeselare.be.