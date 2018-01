Kerstperiode had weergoden niet mee 02u41 0 Foto Couvreur Door het slechte weer was de opkomst op de kerstmarkt maar matig dit jaar. Roeselare De afbraak van de kerstmarkt en de ijspiste op de Grote Markt is gestart. De evaluatie van de kerstperiode is echter niet positief. "De weergoden waren ons niet goed gezind en dat liet zich voelen", zegt Alex Leupe van Shopping & Centrum Roeselare.

Vorig jaar nog sneuvelden alle records. Zowel de kerstmarkt als de ijspiste deden beter dan ooit, maar dit jaar bleef het de hele eindejaarsperiode, van 2 december tot en met gisteren, rustig. "Het was vooral een grijze en winderige maand", blikt Leupe terug. "Eigenlijk mogen we dan nog niet klagen, want het had veel erger kunnen zijn. In andere steden zijn de kerstmarkten geflopt en ijspistes gesmolten. We zijn vooral blij dat er bij ons niets is weggewaaid. Afgelopen week heeft onze leverancier bijvoorbeeld de chalets op de Grote Markt nog extra vastgesjord."





Ander minpuntje was een vechtpartij met glas, waarna burgemeester Kris Declercq onder andere glas en dranken met een alcoholpercentage boven de 35% heeft verboden. Of dat eind dit jaar ook nog zo zal zijn, is nog onduidelijk. "Dat moeten we nog bespreken met het stadsbestuur en de politie", legt Leupe uit.





Tot slot was het Stationsplein maar matig bedeeld in kerstsfeer door de werken aan het stationsgebouw en de uitbreiding van het Stadsparking. "Voor de volgende kerstperiode hebben we al enkele denkpistes. Ook voor grote, mooie attracties, maar daarover willen we nog niet veel kwijt." (CDR)