Kerstmarkt is succes: breder publiek, meer schaatsers en zo goed als incidentloos Charlotte Degezelle

04 januari 2019

17u29 0 Roeselare “Buiten één feitje op oudejaar is alles vlekkeloos verlopen.” Met nog één weekend te gaan wordt de Roeselaarse kerstmarkt met overdekte ijspiste nu al bijzonder positief geëvalueerd. Van drankgerelateerde incidenten is geen sprake, een veel ruimer publiek ontdekte de kerstmarkt en ook de ijspiste ontving 10% meer schaatsers.

“De kerstmarkt mag gaan drankfestijn zijn.” Die woorden liet Alex Leupe, centrumstrateeg van de vzw Shopping en Centrum Roeselare, enkele weken voor de start van het kerstgebeuren optekenen. De eindejaarsperiode 2017-2018 werd ontsierd door enkele vechtpartijen en dat wilden de vzw, de politie en het stadsbestuur voorkomen via een besluit van de burgemeester dat onder meer alcohol sterker dan 35% verbood, 15.000 herbruikbare bekers, de sensibiliseringscampagne ‘Hou je maten in de gaten’ inclusief alcoholtester,…

Nu de kerstmarkt op z’n laatste benen loopt, maakt Leupe de evaluatie op. “We zijn echt in onze opzet geslaagd”, zegt hij. “Buiten één feitje op oudejaar waarbij vuurpijlen op het dak van de ijspiste belandden en enkele gaatjes maakten, is alles vlekkeloos verlopen. Er waren geen incidenten zoals vorig jaar. We zijn er ook geslaagd om, dankzij de Kerstplaza naast de ijspiste, een ander publiek aan te trekken. Voor het eerst bezochten ook heel wat oudere mensen en (groot)ouders met kleine kinderen de kerstmarkt. Zij appreciëren de Kerstplaza echt dus dat wordt een blijvertje. Ook de XXXL-kerstchalets vielen enorm in de smaak. We hebben nu al twee aanvragen binnen van nieuwe standhouders. Zij komen op een reservelijst want de huidige standhouders krijgen eind dit jaar voorrang. Beste bewijs dat ons kerstdorp professioneel genoemd mag worden, waren de controles van het Federaal Voedselagentschap, de FOD Economie en de veiligheidsdiensten waarbij we steeds al onze punten kregen. Kers op de taart dit jaar was de sprookjesachtige 100e Kerstparade, minpuntje het gebrek aan winterse temperaturen.”

Ook bij Stefaan Lauwyck, ijsmeester en verantwoordelijke van de ijspiste, horen we enkel positieve dingen. “We mochten zo’n 10% meer schaatsers verwelkomen ten opzichte van vorig jaar”, zegt hij. “Dit deels door de Kerstplaza die enorm gewaardeerd wordt door mensen die anders niet zo kerstmarktminded zijn, maar ook dankzij de topkwaliteit van ons ijs. Ondanks de warme temperaturen hebben we geen enkele dag problemen gehad, zelfs geen enkel wak. In heel wat andere steden was het anders, waardoor wij heel veel schoolgroepen mochten verwelkomen die steeds van verder komen, onder meer van Zillebeke en Elverdinge.”

De kerstmarkt en ijspiste blijven nog heel het weekend open. Schaatsen kan zondag nog tot 18 uur. Dankzij de solden en een shoppingzondag belooft het nog druk te worden. “Zondag na sluitingstijd starten we direct met de afbraak”, weet Leupe. “In eerste instantie wordt gestart met het ontdooien van de ijspiste, vanaf maandag worden ook de kerstchalets afgebroken en de kerstversiering weggehaald. Als alles meezit zal de Grote Markt tegen donderdag, ten laatste tegen vrijdag, weer volledig vrij zijn.”