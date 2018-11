Kerstkoorts treft twee huizen in Mandellaan BEIDE FAMILIES HERDENKEN VERLOREN DIERBAREN TIJDENS FEESTDAGEN CHARLOTTE DEGEZELLE

29 november 2018

02u24 0 Roeselare Wie houdt van Kerstmis wordt vanaf 7 december in de Mandellaan verwacht. Senne Debaene en Cindy Declercq zorgen er voor het derde jaar op rij voor sfeer met hun kersthuisje, maar nu springen ook buren Christa Santy en Henk Verduyn op de kar. Beide families verloren dierbaren in de kerstperiode, maar willen de traditie die ze deelden met hun geliefden verderzetten.

Sinds 1 november zijn Senne Debaene (32) en Cindy Declercq (39) dag na dag in de weer met het versieren van hun woning. Zowel hun interieur als de buitenkant van hun woning ademt kerstsfeer dankzij verschillende kerstbomen, kerstmannetjes, kerstballen en vooral lichtjes. "Het zijn er 8.450 in totaal", glundert Senne. "Ik ben al heel m'n leven verzot op lichtjes. Hoe meer ze fonkelen, hoe beter."





Cindy is opgegroeid in een gezin waar de versiertraditie sterk leefde. Maar enkele jaren geleden overleed haar mama op 8 december. "Ze had al heel veel kerstversiering gekocht", pikt Cindy in. "Sindsdien heb ik het jaarlijks moeilijk in de eindejaarsperiode." Maar Senne had een missie. "Ik wou kerst weer leuk maken voor haar. Het resultaat is ons kersthuisje." Jaar na jaar verandert de decoratie. Er zijn maar twee zekerheden: het is overdadig en het dansende kerstmannetje van Cindy's mama krijgt een ereplaats. "Heel het jaar door, vanaf Nieuwjaar, zijn wij op zoek naar nieuwe spullen. In totaal gaven we de voorbije maanden zo'n 1.000 euro uit aan nieuwe versiering en in juli hoorde je hier al kerstmuziek. We waren toen al bezig om de buitenverlichting te synchroniseren met muziek. Het klank- en lichtspektakel aan onze gevel start op 7 december. Tot 13 januari is iedereen welkom om een kijkje te nemen tussen 16.30 en 22 uur. Via de FM-frequentie 95.5 kan je meeluisteren op de autoradio."





Vader kwijt

Ook buren Christa Santy (70) en Henk Verduyn (50) zijn intussen compleet in de ban van kerst. "Supertof dat ze meegaan in ons verhaal", vinden Seppe en Cindy. "We dromen ervan de Mandellaan om te toveren tot een kerstboulevard." Bij Christa en Henk ligt de focus op het interieur. "Veertien jaar geleden kocht ik m'n eerste kersttafereeltje. Ondertussen staan er meer dan 50", zegt Henk. "Eigenlijk vieren we Kerstmis niet echt. Vijftien jaar geleden is m'n pa begraven op kerstavond. Dat blijft een moeilijke periode, maar we vinden verstrooiing in het versieren." Die karwei neemt een week in beslag. "Maar ik ben al maanden in de weer met het breien van sneeuwtapijtjes", aldus Christa. "Voor het eerst versieren we ook onze gevel. Net als bij de buren gaan de lichtjes pas op 7 december aan. Vanaf dan is iedereen welkom om binnen een kijkje te nemen." Meer op de Facebookpagina Kersthuisje Roeselare.