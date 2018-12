Kerstconcert met Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman CDR

06 december 2018

08u16 2

In het Parochiaal Centrum op de Izegemseaardeweg kun je op 23 december terecht voor een bijzonder kerstconcert. Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman brengen er ‘Tussen winter en wonder’, een overzicht van wat er aan Nederlandstalige kerstliedjes bestaat. Het concert start om 17 uur en de presentatie is in handen van Brecht Corty. De deuren gaan open om 16 uur en vooraf en achteraf kun je genieten van een hapje en een drankje. Tickets kosten vijftien euro en kun je bestellen op www.kerstconcertroeselare.be.