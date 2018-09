Kerkstoelen krijgen tweede leven 04 september 2018

02u38 0 Roeselare Wie afgelopen zomer aan de Sint-Michielskerk passeerde, heeft ongetwijfeld de opeengestapelde kerkstoelen zien staan op het graspleintje naast de kerk.

Het kunstwerk van Lode Demey kaderde binnen de zomertentoonstelling 'Kunst in de Stad' en werd gisteren ontmanteld. Iedereen mocht gratis een van de 173 kerkstoelen komen afhalen.





Onder meer Linda Wyffels ging op dat aanbod in en ging naar huis met vier stoelen in haar wagen. "De stoelen komen uit de kerk van Beitem en aangezien ik een geboren en getogen Beitemse ben, heb ik op sommige van deze stoelen nog zelf gezeten", vertelt ze. "Ik ben hier vandaag om als het ware een stukje nostalgie te redden. Wat ik er precies mee ga doen, weet ik nog niet. Ik ben zelf amateurkunstenares, dus misschien maak ik er wel een kunstwerkje van."





Tweeledig

Kunstenaar Lode Demey is blij dat de stoelen van het stort gered worden. "De bedoeling van mijn werk was tweeledig. Enerzijds wou ik dat men nadacht over de rol van de kerk in de maatschappij en anderzijds over het feit dat we in een wegwerpcultuur leven. Het is erg mooi dat de stoelen nu alsnog een nieuw leven krijgen." De stoelen die gisteren niet afgehaald werden, werden opgeslagen voor toekomstige (kunst)projecten. (SVR)