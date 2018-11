Kerk te klein voor afscheid van Steven Verbrigghe (40) 12 november 2018

02u21 0 Roeselare Fysiek nog altijd getekend door het ongeval dat hen een week geleden overkwam, heeft Katariena Mayer (40) zaterdag samen met haar kinderen Jack en Liv afscheid genomen van Steven, echtgenoot en superpapa. Honderden mensen waren present voor een ultiem eerbetoon in de Beverse parochiekerk.

Haar hoofdje nog omzwachteld, pakte kleine Liv (5) zaterdag de hand van haar mama, toen ze samen met broertje Jack ingetogen voor de kist stonden van Steven Verbrigghe. Ook mama Katariena droeg in het gezicht nog de sporen van het ongeval. Jack had een sjaal mee van Club Brugge, om op de kist te leggen. Liv bracht een kraaltje mee voor haar papa.





Nicole Dequeker, de moeder van Steven, stak een kaars aan bij haar zoon. De zussen Janniek, Veroniek, Tania en Isabelle volgden haar voorbeeld. Aan getuigenissen over 'Steventje' was er geen gebrek: levensgenieter, rebel, ruwe bolster met een blanke pit, de oogappel van zijn moeder, die altijd zorgde dat er een Duveltje voor haar zoon in de frigo zat. "Vijftien jaren waren we samen, dit jaar, en allebei zijn we 40", las vriendin Isabelle voor, in naam van Katariena.





"Vijftien jaar, 'oes menage'. Eerst wij, dan met de kindjes. Vooral met hen. Je genoot, je was trots, je hield ervan tijd vrij te maken voor hen. Jij, het 'kakkernestje', verwend door je vier bezorgde zussen. De herfstvakantie was zo leuk. Samen uit, samen thuis. Maar in één seconde ben je ons ontnomen, zonder dat we de kans kregen afscheid te nemen. Het is moeilijk zonder jou aan m'n zij. Wanneer zal ik ontwaken uit deze nachtmerrie?"





(VHS)