Kenniscentrum voor Wereldburgerschap in het nieuw 27 januari 2018

03u47 0

In het Wereldhuis aan de Hugo Verrieststraat is het vernieuwde documentatie- en kenniscentrum voor Wereldburgerschap geopend. De verbouwing van het documentatiecentrum is de laatste stap in de metamorfose van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum (PNZC) naar het Wereldhuis West-Vlaanderen. De collectie is gevoelig uitgebreid met, naast de gekende materialen voor het onderwijs , ook een collectie voor mensen die met anderstaligen werken en een collectie rond Wereldburgerschap in het algemeen, zoals wereldpolitiek en -economie, ontwikkelingssamenwerking, andere culturen enz. Daarnaast zal het Wereldhuis er ook meer vorming en educatieve activiteiten organiseren, zoals de ondersteuning van mensen met projecten in het Zuiden en tips en tricks voor vrijwilligers en professionelen die met vluchtelingen werken. (CDR)