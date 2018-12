Karolien Samyn wint verkeersquiz Fietstoerisme in Harmonie CDR

07 december 2018

In het tenniscomplex Rista vond de prijsuitreiking van de digitale verkeersquiz ‘Fietstoerisme in Harmonie’ plaats. Gouverneur Carl Decaluwé beloonde winnares Karolien Samyn met een nieuwe fiets. De campagne Fietstoerisme in Harmonie ontstond in 2010 en wil fietsers een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. Op de prijsuitreiking was ook peter en oud-renner Eric Leman aanwezig.