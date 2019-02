Kapper Philip mag op visite bij koning Filip: “Toen ik de uitnodiging las, stond ik te trillen op mijn benen. Ik ben maar een kleine, bescheiden kapper” Charlotte Degezelle

01 februari 2019

12u00 0 Roeselare Philip Noppe (56), zaakvoerder van Coiffure Philip op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, heeft een opmerkelijke uitnodiging in zijn brievenbus gekregen. Op dinsdag 12 februari wordt hij namelijk verwacht op het koninklijk paleis in Brussel voor een seminarie over duaal leren, een opleidingsvorm waar hij sterk op inzet. “Dit is niet voor iedereen weggelegd”, zegt Philip trots.

Sierlijke letters, het wapenschild van België en de bijhorende nationale leuze ‘Eendracht maakt macht’. De uitnodiging die enkele dagen geleden in de brievenbus van kapper Philip Noppe viel, is niet de eerste de beste. Ze werd in opdracht van koning Filip verstuurd door zijn protocolchef. “Toen ik de envelop opendeed, stond ik te trillen op mijn benen”, geeft Philip Noppe toe. “Ik werd bijna zelfs emotioneel. Hoewel ik een onmeetbare ambitie heb, ben ik maar een kleine, bescheiden kapper. Uitgenodigd worden door de koning is een grote eer.”

Ik heb in het verleden al heel wat BV’s gekapt, ooit zat zelfs Tom Jones in mijn kappersstoel. Maar het kapsel van de koning en/of de koningin verzorgen, zou wel het summum zijn Kapper Philip Noppe

Het bezoek aan het koninklijk paleis heeft Philip te danken aan kappersfederatie Coiffure.org, die vijf kappers mocht voordragen. “We zijn uitgenodigd voor een seminarie over duaal leren, de opleidingsvorm waarbij jongeren deels op de schoolbanken zitten en deels ervaring opdoen op de werkvloer. Ik ben een groot voorstander van dit systeem en leid al jaren jongeren zo op. Ook in het paleis geloven ze dat dit de opleidingsvorm van de toekomst is. Als dank voor mijn inzet voor duaal leren ben ik welkom op het seminarie.”

BV's

Op dinsdag 12 februari om 14.30 uur zwaaien de poorten van het koninklijk paleis in Brussel open voor Philip, maar stress heeft hij niet. “Ik ga ervan uit dat we op voorhand goed gebrieft zullen worden. Ik weet al dat er een dresscode is: donker kostuum, hemd, das en deftige schoenen. Als de koning vragen stelt, antwoord ik beleefd”, lacht Philip.

Of koningin Mathilde of andere leden van de koninklijke familie aanwezig zullen zijn op het seminarie weet Philip niet. Maar de uitnodiging doet sowieso wel dromen. “Ik heb in het verleden al heel wat BV’s gekapt, heb voor televisie gewerkt en heb zo onder andere de kapsels verzorgd van de deelnemers aan het Swingpaleis en de preselecties van Eurosong, waar K3 voor het eerst op het voorplan kwam. Ooit zat zelfs Tom Jones in mijn kappersstoel”, glundert Philip. “Maar het kapsel van de koning en/of de koningin verzorgen, zou wel het summum zijn. Al denk ik dat het bij een droom zal blijven. Moest ik toch ooit de kans krijgen, zou ik hen geen compleet andere look aanmeten, maar het bij een klassiek-moderne coupe houden. Ik denk niet dat ik het werk van de hofkapper kan verbeteren.”