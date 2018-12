kapelletjesdief riskeert achttien maanden Redactie

13 december 2018

14u59 0

Een notoire dief uit Roeselare riskeert nog maar eens een gevangenisstraf van 18 maanden voor verschillende diefstallen in Roeselare. Hij zit sinds negen november opnieuw in de gevangenis nadat hij een gedenkplaatje had gestolen uit het kapelletje Onze Lieve Vrouw van Banneux aan het rondpunt van de Meensesteenweg en de Westlaan. Hij probeerde ook geld te stelen uit het offerblok. Iets later ging Kevin D. (34) naar de Heilig Hartkerk in Roeselare. Omdat de pastoor dacht dat hij kwam stelen hield hij hem vast. “Dat gedenkplaatje had hij gestolen voor zijn terminaal zieke moeder”, pleitte zijn advocaat. “Een andere man nam de inhoud van het offerblok mee, hij moet zich wonderbaarlijk niet komen verantwoorden. In de Heilig Hartkerk kwam hij om hulp vragen maar kwam verward over omdat hij onder invloed was. Toen de pastoor hem vast nam, rukte hij zich los en vertrok.” Kevin D. stond ook terecht voor verschillende diefstallen zoals een portefeuille, een laptop, tablet, fietsen, een blik jupiler en het bezit van een boksbeugel.