Kapelletje hersteld na vandalisme CDR

18 december 2018

16u11 0

Het Mariakapelletje op het pleintje aan de Molen- en de Kermisstraat staat opnieuw te blinken na vandalisme. Binnen het project Klein Erfgoed, dat erfgoedstukken inventariseert en indien nodig herstelt, werd het kapelletje in de Molenstraat/Kermisstraat afgelopen voorjaar opgefrist. Enkele maanden later, in november, vernielden vandalen dit erfgoedstuk dat voor de buurt heel waardevol is. Medewerkers van de technische dienst namen het kapelletje opnieuw onder handen om het in ere te herstellen. Het werd heropgebouwd en mooi geverfd.