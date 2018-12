Kapelletje compleet onverwacht tegen de vlakte: “De hele straat was er niet goed van” Broer en zus hadden het twee maanden geleden nog maar herschilderd Sam Vanacker

07 december 2018

18u08 0 Roeselare Het kapelletje van de familie Lietaert is niet meer. Tot vorige week zag het er nochtans naar uit dat de kapel, die op de hoek van een bouwwerf in de Bollaardstraat ligt, de werken zou overleven, maar daar werd plots anders over beslist. Rosa en Jozef Lietaert, die zorgden voor het onderhoud van het kapelletje, zijn er het hart van in.

Een half jaar lang was er geen vuiltje aan de lucht. Tijdens de voorbereidende werken voor de bouw van de appartementsblok werd de kapel netjes in ere gelaten door de aannemer. Twee maanden geleden nog werd het overwoekerde dak schoongemaakt en werd het kapelletje volledig herschilderd door Jozef Lietaert. “Het werd in 1936 gebouwd door mijn oom als dank voor een wonderbaarlijke genezing”, legt Jozefs zus Rosa Lietaert uit. Zij werd in 1942 geboren in de naastgelegen boerderij van de familie. “De boerderij werd verkocht en is ondertussen afgebroken, maar we hadden erop gerekend dat het kapelletje behouden zou blijven. Het is een belangrijk deel van onze familiegeschiedenis. In mei gingen we er nog elke week bidden.”

Stabiliteitsproblemen

Rosa kreeg vorige week donderdag echter plots te horen dat de kapel toch tegen de vlakte zou gaan. “De aannemer zei dat het met pijn in het hart was, maar dat er door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage anders stabiliteitsproblemen zouden ontstaan. De kapel zou in de kelder kunnen vallen, dus moest ze afgebroken worden. We hebben nog even geprobeerd de sloop tegen te houden, maar er was al een sloopvergunning afgeleverd. In feite hadden de kinderen - toen ze de boerderij verkochten - in de overeenkomst moeten laten opnemen dat de kapel moest blijven staan, maar dat is niet gebeurd. Dat werd wel mondeling afgesproken, maar niet op papier. Juridisch gesproken was er dus niks aan te doen. Maar menselijk is het niet. De hele straat was er niet goed van.”

Nieuwe eigenaar

“We dachten dat we nog tijd zouden hebben om alles op te ruimen en een paar foto’s te nemen van de kapel, maar zelfs dat was ons niet gegund. Het ging plots heel snel. Maandagochtend verwittigde een buurman ons dat de afbraak al bezig was. Tegen dat ik tot daar gewandeld was, was het al voorbij. We zijn een mooi aandenken aan onze familie kwijt. Zowat de enige goede foto die nog bewaard gebleven is hangt in het parochiaal huis.”

Ook cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) betreurt de afbraak van de kapel. “Een spijtige zaak, maar er was jammer genoeg weinig aan te doen. De bouwgrond is namelijk veranderd van projectontwikkelaar. De eerste eigenaar wou het kapelletje wel laten staan. Ik heb toen trouwens de familie in contact gebracht met de eigenaar, die bevestigde dat hij het gebouw wou laten staan. Toen heeft Jozef het ook herschilderd. Maar onlangs werd het project verkocht aan een andere ontwikkelaar, die anders heeft beslist over het lot van het kapelletje. Ik heb gedaan wat ik kon en probeerde de dialoog open te houden, maar dat is niet gelukt. We konden moeilijk met de stad een stukje grond kopen van een project dat al vergund was.”