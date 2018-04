Kandidates Miss Batjesprinses 2018 voorgesteld 12 april 2018

In Bistro Le Nord werden afgelopen weekend de acht dames voorgesteld die in aanmerking komen voor het kroontje van Miss Batjesprinses 2018. Het gaat om Lisa Plovie (19, Roeselare), Amy Wydooghe (21, Diksmuide), Ines Vandecasteele (24, Kortemark), Kelly De Clercq (23, Roeselare), Céline Cracco (21, Izegem), Jessie Malisse (21, Avelgem), Lisa Staelens (23, Wenduine) en Yana Vanderper (20, Roeselare). Volgens organisatrice Yana Parmentier-Leman gaat het om een sterke lichting. Er waren vijftig inschrijvingen dit jaar. Op 23 juni weten we wie Rani Linseele opvolgt.





(SVR)