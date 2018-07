Kandidaten voor culturele erkenningen gezocht 26 juli 2018

Om het culturele leven in Roeselare te stimuleren, reikt het stadsbestuur jaarlijks een cultuurtrofee en eretekens voor cultuurverdienste uit. De cultuurtrofee is bestemd voor een Roeselaarse persoon, vereniging, groep of instelling die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd heeft.





Het ereteken voor cultuurverdienste wordt uitgereikt aan personen die zich minstens 25 jaar lang onafgebroken en vrijwillig hebben ingezet voor het culturele leven in Roeselare en dat in een vereniging, gezelschap, orkest, koor of een culturele instelling. De feestzitting met uitreiking vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 oktober om 10 uur in cultuurcentrum De Spil.





Kandidaturen, voorzien van de nodige documentatie en/of argumentatie, moeten uiterlijk op 15 september ingediend worden bij het Vrijetijdspunt (Zuidstraat 17). Het Vrijetijdspunt is ook te bereiken via vrijetijd@roeselare.be of telefonisch op 051/26.24.00.





(CDR)