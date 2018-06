Kandidaten Cultureel Ambassadeur gezocht 21 juni 2018

Roeselare lanceert een oproep voor de Cultureel Ambassadeur 2018-2020. De oproep richt zich tot zowel professionele als niet-professionele kunstenaars, artiesten en verenigingen die erkenning genieten buiten de stadsgrenzen. Een Cultureel Ambassadeur krijgt, naast de felbegeerde titel, ook publiciteit via de stedelijke communicatiekanalen. Wie een project opstart om het imago van de stad Roeselare uit te dragen, maakt kans op een subsidie.





Een ambassadeurstitel geldt voor minstens drie jaar. Kandidaturen moeten voor 15 augustus binnen zijn via het aanvraagformulier op www.roeselare.be. Ook de criteria en voorwaarden om de titel of de projectsubsidie te bekomen, zijn er na te lezen. (CDR)