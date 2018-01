Kan verkavelingswijziging deels Vijverhoek redden? 23 januari 2018

02u41 0 Roeselare Het actiecomité Vijverhoek had afgelopen weekend een onderhoud met schepenen Filiep Bouckenooghe (Groen) en Nathalie Muylle (CD&V). Die groep buurtbewoners protesteert tegen de plannen van projectontwikkelaar Acasa Projects om 30 appartementen te bouwen in de groene zone aan de Wolstraat.

"We ontvingen een aangetekend schrijven van de stad met daarbij het voorstel tot verkavelingswijziging voor de Vijverhoek. Het plan was vrij onduidelijk en de stedenbouwkundige voorschriften waren dubbelzinnig op te vatten. Daarom vroegen we een onderhoud", duidt Stevie Rinnaert van het comité.





"We kregen onmiddellijk slecht nieuws. De projectontwikkelaar diende ook een bouwvergunning in voor de naastgelegen grond. Stad Roeselare wil zo snel mogelijk een verkavelingswijziging doorvoeren zodat de bouw van appartementen onmogelijk wordt op beide loten. Huizen zijn een betere optie dan appartementen, en passen visueel beter in de buurt. Men denkt aan nieuwe woonvormen, zoals stapelwoningen. Op dit moment zal er niet geraakt worden aan de vijver. Goed nieuws, al zal dit streng moeten worden gemonitord aangezien een bouwwerf ernaast niet evident is voor het voortbestaan van de paddenpopulatie. Het valt te verwachten dat de projectontwikkelaar beroep zal aantekenen tegen deze verkavelingswijziging. Wij hopen met het actiecomité dat de ontwikkelaar de rekening maakt en nadenkt over het bouwen van de huizen in plaats van de appartementen. Wanneer men zal bouwen en wat er met de Vijverhoek zal gebeuren is onduidelijk." Op uitnodiging van het actiecomité licht schepen Nathalie Muylle de plannen op maandag 29 januari om 20utoe in het Scoutshof aan Gryspeerdts Hof. (CDR)