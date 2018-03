Kampioen zijn is plezant (en schilderonderwijs ook) 16 maart 2018

02u42 0 Roeselare 25 leerlingen van Hagewinde en Onze Jeugd hebben samen een 'colorwall' van 20 vierkante meter gemaakt rond het thema F.C. De Kampioenen. De actie kaderde in de nationale actiedag 'SOS Schilder op School', waarmee het schilderonderwijs in de kijker wordt gezet.

De leerlingen van de afdeling schilderwerk en decoratie van Onze Jeugd maakten hun jongere collega's van het zesde jaar van De Hagewinde wegwijs in schildertechnieken terwijl ze alomgekende figuren als Balthazar Boma, DDT en Carmen Waterslaeghers met verf en penseel vereeuwigden. Ook burgemeester Kris Declercq (CD&V) kwam een handje toesteken. "Politiek is ook een beetje schilderen", lachte hij. "Het is ook een kwestie van verschillende kleuren mengen." Toen de colorwall uiteindelijk was afgewerkt, ging het schilderen gewoon verder. "We hebben graag dat de leerlingen een permanente herinnering overhouden aan zo'n dag", zegt Erik De Jonghe, technisch adviseur van Onze Jeugd. "Daarom tamponeren de leerlingen allemaal nog een map met hun favoriete personage uit F.C. De Kampioenen, als een souvenir om mee naar huis te brengen." (CDR)